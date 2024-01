Amsterdams lab wil kansengelijkheid in de zorg verbeteren middels AI

Het ELSA Lab-label is een formele erkenning van de kwaliteit van een activiteit in lijn met de Nederlandse doelen om mensgerichte kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Het lab in de regio Amsterdam is een samenwerking tussen Amsterdam UMC, de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en diverse publieke en private partners.

Health equity

Een bekend probleem van AI is dat de data van bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn. “De toenemende digitalisering van de gezondheidszorg en innovatie in de medische zorg kan alleen succesvol zijn als het zorgt voor rechtvaardige toegang”, zegt Mahsa Shabani van het Law Centre for Health and Life van de UvA. “We bereiken kansengelijkheid in de gezondheidszorg alleen als we barrières aanpakken en ervoor zorgen dat gezondheidstechnologieën inclusief en toegankelijk zijn en inspelen op de behoeften van diverse bevolkingsgroepen, aldus Julia van Weert, hoogleraar Gezondheidscommunicatie bij de UvA, die het lab samen met Anniek de Ruijter gaat leiden.

Het nieuwe ELSA Lab wil kansengelijkheid stimuleren door AI-oplossingen in de zorg toegankelijker te maken voor een bredere groep. Het lab gaat daarvoor met als focus ‘AI for Health Equity’ kennis verzamelen over rechtvaardige toegang tot kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg en de belemmeringen en mogelijkheden in kaart brengen. Het lab richt zich ook op de transparantie en representativiteit van databases.

Kennis delen

De kennis hierover willen de partners in samenwerking met onder meer patiëntenverenigingen uitwisselen op een platform. Ook het Centre of Expertise Applied AI van de Hogeschool van Amsterdam krijgt vanaf deze week het label ‘ELSA Lab’ van de Nederlandse AI Coalitie. De focus van dit Centre of Expertise wordt ‘AI en de arbeidsmarkt’. Daarmee gaat het lab zich richten op het weerbaar maken van werknemers in de regio Amsterdam in verschillende vakgebieden, waaronder de zorg.