Amsterdamse coronapatiënt gaat thuis zelf zuurstof meten

Coronapatiënten in Amsterdam die voor verder herstel nog wel extra zuurstof en medicijnen nodig hebben, kunnen dit voortaan thuis krijgen. Eerder vertrek uit het ziekenhuis is niet alleen prettiger voor de patiënt, maar helpt ook capaciteit vrij te houden voor ernstig zieke patiënten.

De nieuwe aanpak is mogelijk door nauwe samenwerking tussen huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen. Waar voorheen patiënten met een laag zuurstofgehalte in het bloed in het ziekenhuis bleven, kunnen zij dankzij de samenwerking eerder naar huis.

Zelf meten

De betreffende patiënten gaan naar huis met zuurstof, ontstekingsremmer dexamethason en een antistollingsmiddel. Ze worden voorbereid en krijgen instructies mee om thuis aan te sterken, onder begeleiding van hun huisarts en eventueel wijkverpleegkundige. Met behulp van een saturatiemeter, waarmee in het ziekenhuis is geoefend samen met een verpleegkundige, wordt het zuurstofgehalte driemaal daags door de patiënt zelf gemeten en dagelijks doorgegeven aan de huisarts.

Afbouwen

De verwachting is dat de zuurstof in enkele dagen afgebouwd kan worden. Dit gebeurt altijd op advies van de huisarts. Als de zuurstof is afgebouwd, worden ook de ontstekingsremmer en het antistollingsmiddel afgebouwd.

De samenwerkende organisaties zijn Amsterdam UMC, OLVG, BovenIJ ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, Evean, Huisartsenposten Amsterdam en Huisartsenkring Almere/Amsterdam.