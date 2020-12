Amsterdamse huisartsen aan de slag met gezamenlijke regio-doelen

Sinds begin dit jaar trekken acht Amsterdamse zorggroepen, de LHV-Huisartsenkring en de Huisartsenposten Amsterdam samen in de Amsterdamse huisartsenalliantie (AHa) op. Nu is er een gezamenlijk regioplan met doelen op zes inhoudelijke thema’s ontwikkeld. Een belangrijke randvoorwaarde om dit te laten slagen, ontbreekt echter nog: een financieel gelijk speelveld.

Het was niet zo moeilijk om alle neuzen van de 500 huisartsen dezelfde kant op te laten wijzen, om hen te overtuigen van het belang van een regionale netwerkorganisatie, aldus Francine Francke, directeur van zorggroep GAZO Gezondheidscentra en AHa-bestuurslid, tegen Elaa. “Er gebeurt zoveel in zorgland met de huisartsen als belangrijke spil. Zij snappen heel goed dat voor goede samenwerking met partners een sterke vertegenwoordiging belangrijk is.”

Concrete invulling

De precieze invulling van het regioplan voor 2020 liep ook voorspoedig, licht Francke toe. “Er werden zes thema’s benoemd: sociaal domein, chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, spoedzorg en samenwerking 1e-2e-3e lijn. Er zijn doelen en subdoelen beschreven. Elk thema heeft een trekker die het voortouw neemt, een werkgroep en een aanspreekpunt binnen het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur, waarin alle zorggroepen zitting hebben, neemt de formele besluiten. We leren van en met elkaar. Alles wat er al is, komt onder de paraplu van de alliantie, dat is het belangrijkste groeiproces.”

Randvoorwaarde: financieel gelijk speelveld

De prioriteit ligt nu bij het zorgen voor een goede samenwerking en voor een sterke vertegenwoordiging naar externe partijen, licht Francke toe. Dat vereist een financieel gelijk speelveld. “Zorgverzekeraars willen dat regio-organisaties voor de O&I-gelden als één kassier optreden, maar dat is lastig. De zorggroepen zitten vanuit de inhoud samen aan tafel, maar de een ontvangt meer geld dan de ander. Dat is historisch zo gegroeid en zorgt voor onrust. Het zou enorm helpen als in de overgangssituatie naar een gelijk speelveld, ruimhartiger geïnvesteerd wordt.”