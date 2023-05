Amsterdamse huisartsen willen dat basisarts het spreekuur doet

Een basisarts heeft geneeskunde gestudeerd, maar volgde (nog) geen aanvullende, driejarige opleiding tot huisarts (of medisch specialist). Veel basisartsen doen na hun opleiding ervaring op in het ziekenhuis of een andere zorginstelling.

Honderd basisartsen

De Amsterdamse Huisartsenalliantie – die zo’n 90 procent van de Amsterdamse huisartsen vertegenwoordigt – maakt zich sterk om meer basisartsen in te zetten in de stad. De koepelorganisatie stelt komende maanden een projectleider aan om dat onder de huisartsen en basisartsen te promoten en te begeleiden. Er werken nu naar schatting al tien tot twintig basisartsen in de Amsterdamse huisartsenpraktijk. Dat kan uitgroeien tot honderd of meer, aldus Het Parool.