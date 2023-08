Amsterdamse zorginstellingen aan de slag met nieuwe circulaire isolatiejas

Jaarlijks gooit de zorg zo’n 15 miljoen plastic wegwerpjassen weg. Als alternatief voor plastic wegwerpjassen is een herbruikbare isolatiejas van katoen met waterafstotende finish ontwikkeld en getest.

Minder afhankelijk van Azië

De jassen kunnen minstens 80 keer gewassen en hergebruikt worden. Daarna komen ze weer terug in de textielketen. Sinds februari werken het OLVG en Reade met 2.500 isolatiejassen. Cordaan volgt deze maand. In de pilot is inmiddels 8.000 kilo aan afval en 82.000 kilo CO2-uitstoot bespaard. Naast de materiaalbesparing leveren de jassen 14 arbeidsplaatsen op voor statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Bovendien maakt productie in Europa ons minder afhankelijk van Azië”, vertelt Anita de Wit, aanjager van de pilot en medeoprichter van ReBlend, een sociale onderneming voor circulaire textiel.

Het consortium heeft naast een life cycle analysis (LCA) met Social Finance NL een maatschappelijk businessmodel ontwikkeld. Een gemiddelde wegwerpjas kost rond de 61 cent. Uit de kosten- en batenanalyse blijkt echter dat daar nog 40 cent maatschappelijke kosten kost door CO2-uitstoot en energieverbruik bovenop komt. De productie van de circulaire jas, die minimaal 80 keer gebruikt kan worden, kost 42 euro. Deze duurzame variant levert de maatschappij 15 cent per gebruik op volgens berekeningen van Social Finance NL. “Wanneer de circulaire isolatiejassen naar 50.000 stuks opgeschaald wordt, zien we dat de circulaire isolatiejas slechts 2 cent duurder is dan de wegwerpjas.” Het consortium wil het aantal circulaire isolatiejassen dan ook naar 50.000 opschalen, wat het gebruik van wegwerpjassen met 5 miljoen verminderd. “Dat is een derde van het totale gebruik in Nederland en zorgt voor een besparing van jaarlijks 1,65 kiloton CO2”, aldus De Wit.