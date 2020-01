ANBO en ActiZ doen gemeente online handreiking bij woonopgave senioren

ANBO en ActiZ hebben een online tool ontwikkeld die gemeenten inzicht geeft in de vergrijzing van hun bevolking en de bijhorende woningopgave. De tool rekent voor hoeveel ouderen er in 2040 in een gemeente zijn en hoeveel woningen op grond hiervan moeten worden aangepast en gebouwd.

De Taskforce Wonen en Zorg becijferde onlangs dat ruim acht van de tien gemeenten nog geen woonzorgvisie heeft gericht op ouderen. Gebrekkig woningbeleid voor ouderen kost gemeenten miljarden, becijferden ANBO en ActiZ eerder al. Dat gebrekkige woningbeleid begint al met een gemankeerd zicht op de demografische ontwikkelingen. Veel gemeenten weten niet hoeveel geschikte woningen ze voor de vergrijzende doelgroep nu hebben en wat er in 2040 nodig is. Ook inzicht in de nabijheid van basisvoorzieningen ontbreekt vaak. Met de tool krijgen gemeenten een praktisch handvat om aan de slag te kunnen.

“Veel ouderen willen wel graag verhuizen naar een passende woning waar ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen, maar die woningen zijn er niet of nauwelijks”, licht Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, de ontwikkeling van de tool toe. “Zij zitten vast in een woning die vaak te groot is en niet aansluit bij hun wensen en behoeften: met een steile trap, een grote tuin en drempels. We hopen dat gemeenten ook beseffen hoe urgent het probleem is en werk maken van een gemeentelijke woonleefvisie. Want op die manier komt ook doorstroming van de vastzittende woningmarkt op gang: als ouderen kunnen verhuizen naar een geschikte woning, komt hun huidige huis vrij voor starters of gezinnen.”