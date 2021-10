ANBO: Ouderen willen mondkapje en anderhalve meter terug

Interessant voor u

Nieuws Meer dan 1.000 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen Voor het eerst sinds 5 juni liggen er meer dan 1.000 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal houden nu 1.021 covid-patiënten een ziekenhuisbed bezet. Donderdag waren dat er nog 944. Lees verder

Nieuws NFU: toename coronabesmettingen zet inhaalzorg onder druk De toename van het aantal coronabesmettingen zet de umc’s, het personeel en de inhaalzorg verder onder druk. Dat schrijft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in een brief aan de Tweede Kamer. De NFU doet aanbevelingen om de toestroom van het aantal coronapatiënten in de umc’s te verminderen. Lees verder

Nieuws Criminelen kunnen makkelijk zorghandeltje beginnen Criminelen kunnen veel te gemakkelijk een handeltje in zorg beginnen om er zelf rijk van te worden, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Daaruit blijkt volgens RTL dat er ruim 560 dubieuze zorgaanbieders zijn bij wie een groot risico op witwassen, fraude en andere vormen van criminaliteit bestaat. Het gaat om bedrijven die onder meer actief zijn in de thuiszorg of die onderdak verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking, aldus RTL. Lees verder

Nieuws Angela van der Putten volgt Korrie Louwes op bij IGJ Angela van der Putten volgt Korrie Louwes op als hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke Zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De benoeming gaat in per 1 januari 2022. Van der Putten komt over van de Inspectie Justitie en Veiligheid waar zij hoofdinspecteur is. Lees verder