ANBO wil volledige opening verpleeghuizen

Ouderenorganisatie ANBO vindt het teleurstellend dat veel verpleeghuizen de coronaregels nog maar mondjesmaat hebben versoepeld, ondanks de hoge vaccinatiegraad. “De verpleeghuizen moeten weer open, om de eenzaamheid van bewoners te doorbreken na een jaar corona”, aldus de organisatie naar aanleiding van onderzoek door de Universiteit Maastricht en het Radboudumc in Nijmegen.

De universiteiten concluderen dat weinig verpleeghuizen de laatste tijd versoepelingen hebben doorgevoerd. In de meeste verzorgingshuizen is minimaal 80 procent van de bewoners ingeënt tegen het coronavirus en ongeveer 60 tot 70 procent van het personeel. De onderzoekers zeggen dat het versoepelen van bezoekersregelingen goed zou zijn voor het welzijn van de bewoners.

“Er zijn instellingen waar nog altijd maar één vaste bezoeker per dag mag komen, in andere zijn kleinkinderen nog niet welkom of mogen de bewoners het verpleeghuis niet uit om op bezoek te gaan”, aldus de ANBO.

Het risico dat gevaccineerde ouderen nu nog ernstig ziek worden door corona is volgens de organisatie klein. “Verpleeghuisbewoners zitten in de laatste fase van hun leven, waarin kwaliteit van leven voorop moet staan. Contact met naasten is voor deze ouderen enorm belangrijk.” (ANP)