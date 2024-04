Anders Werken in de Zorg en Digivaardig in de Zorg gaan samenwerken

Digivaardig in de zorg en de Anders Werken in de Zorg bundelen 2024 hun krachten voor succesvolle opschaling van innovaties in de (ouderen)zorg. Ze gaan kennis en ervaring met elkaar uitwisselen over digivaardigheid van (zorg)medewerkers.

Onder de paraplu Anders Werken in de Zorg werken 140 innovatieve (ouderen)zorgorganisaties met elkaar samen. Hun doel is om met minder tijd en inspanning goede zorg te blijven bieden. Met inzet en implementatie van innovaties en technologie willen ze bovendien ouderen zelfredzamer maken. Ze maken gebruik van elkaars ervaring om nieuwe technologieën te testen, er goed onderzoek naar te doen en om succesvolle innovaties op te schalen. Digivaardig in de Zorg is een initiatief om de vaardigheden van zorgmedewerkers op een hoger niveau te krijgen, zodat ze beter uit de voeten kunnen met innovaties.

Krachten bundelen

“De ontwikkelingen binnen de ouderenzorg gaan snel en dat is noodzakelijk, maar uitdagend voor medewerkers”, zegt Suzanne Verheijden, programmamanager Digivaardig in de zorg. “Door slim krachten te bundelen en in te zetten op digivaardigheid van medewerkers, maken we innovatie mogelijk met meer werkplezier.”

Beide initiatieven gaan kennis en ervaring met elkaar uitwisselen, vertelt Natascha van Riet, landelijk programmamanager Anders Werken in de Zorg. “Met deze samenwerking verbinden wij nu ook onze kennis en netwerken met die van Digivaardig in de Zorg. Naast zorgorganisaties kunnen we ook ondernemers in de zorg tips geven hoe rekening te houden met het verschil in digivaardigheid bij zorgmedewerkers.”