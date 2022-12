Anders Zorgen in Hellevoetsluis moet van IGJ stoppen

De inspectie bracht dit jaar vier onaangekondigde bezoeken aan Anders Zorgen (kleinschalige jeugdzorg). Reden voor de bezoeken waren signalen en meldingen die de inspectie ontving. In februari gaf de inspectie Stichting Anders Zorgen de opdracht om de zorg te verbeteren.

Zorg is verslechterd

De kwaliteit en de veiligheid van de zorg is niet verbeterd, stelt de inspectie vast. De zorg is zelfs verslechterd. De tekortkomingen zijn onder meer een verwaarloosde en onhygiënische leefomgeving. Ook zijn er meerdere incidenten waardoor er een onveilige situatie is voor de cliënten. Anders Zorgen stuurt onvoldoende op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, en neemt te weinig regie.

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat Anders Zorgen snel de nodige verbeteringen doorvoert: “Sinds februari laat Anders Zorgen onvoldoende inzicht en urgentiebesef zien. De bestuurder legt de oorzaak van problemen bij de cliënten neer, en laat niet zien in staat te zijn om de situatie zelf te veranderen.”