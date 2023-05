Andras Heijink aan de slag als interim-bestuurder bij Treant

Andras Heijink start per 8 mei als interim Chief Medical Officer (CMO) en lid raad van bestuur binnen Treant. Hij vervangt daarmee Refik Kaplan, die afwezig is vanwege ziekte. Binnen Treant gaat Heijink zich richten op de ziekenhuiszorg.

Andras Heijink is orthopedisch chirurg en daarnaast actief als bestuurder en toezichthouder in de zorg. Hij studeerde geneeskunde in Antwerpen, waarna hij ruim vijf jaar onderzoek deed aan de Mayo Clinic in de Verenigde Staten. Heijink specialiseerde zich in het Amsterdam UMC, waar hij ook promoveerde. Zijn MBA behaalde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2014 heeft Heijink bij verschillende ziekenhuizen en organisaties functies vervuld vanuit zijn duale medische en bestuurskundige achtergrond.

IZA-uitvoering

Binnen Treant gaat Heijink zich richten op de ziekenhuiszorg. Naast de verantwoordelijkheid voor diverse portefeuilles, zal hij zich bezighouden met de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en medische innovatie rond de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Heijnk start op 8 mei als interim-CMO en bestuurslid van de Drentse en Zuidoost-Groningse zorgaanbieder.