André Louwen nieuwe toezichthouder VZVZ

André Louwen is benoemd tot toezichthouder van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Hij is voorgedragen door InEen en LHV, twee van de vijf deelnemende koepelorganisaties.

Louwen is bestuursvoorzitter van EerstelijnsZorg Zoetermeer. Tot 1 januari 2023 was hij lid van het bestuur van InEen. Namens deze koepelorganisatie was Louwen betrokken bij de onderhandelingen over het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Gegevensuitwisseling

De algemene ledenvergadering heeft Louwen benoemd als toezichthouder van VZVZ en VZVZ Servicecentrum. De vereniging van koepelorganisaties in de zorg beoogt elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling en met patiënten te verbeteren. “Zowel vanuit zijn rol als bestuurder in Zoetermeer als zijn lidmaatschap van het bestuur van InEen is Louwen goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van uitwisseling/beschikbaarheid van medische gegevens”, reageert VZVZ op de benoeming.