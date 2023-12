Andrea van Steensel vertrekt in maart bij Ipse de Bruggen

Voordat ze bestuurder werd, werkte zij als directeur bij de gehandicaptenzorgorganisatie. “Nu is het moment om voor mezelf een nieuwe koers te bepalen. Ik zie ernaar uit om in de komende jaren niet langer als fulltime bestuurder te werken maar andere werkzaamheden in maatschappelijke sectoren te verkennen en in een glijdende schaal meer tijd te besteden aan reizen, familie en studie.”

Pensioen

Omdat Jan van Hoek heeft aangegeven in de tweede helft van 2024 met (pre)pensioen te willen gaan, start de raad van toezicht nu de procedure voor de werving en aanstelling van twee nieuwe bestuurders. Daarnaast wordt vanaf maart een interim-bestuurder aangesteld ter overbrugging van de vacante periode. Zodra de benoeming van de nieuwe bestuurders is afgerond zal de vertrekdatum van Jan van Hoek in overleg worden vastgesteld en bekendgemaakt.