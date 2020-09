Angela Maas in raad van toezicht Flevoziekenhuis

Prof. dr. Angela Maas en Michel Hofman MSc zijn vanaf 1 september lid van de raad van toezicht van het Flevoziekenhuis in Almere. Prof. dr. Jozien Bensing is afgetreden als vicevoorzitter van de raad van toezicht.

Angela Maas is sinds 2012 als hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze heeft veel ervaring en vervulde diverse nevenfuncties in de wetenschap, bij beroepsverenigingen en als bestuurder en toezichthouder. Maas gaat zich in de raad van toezicht bezighouden met de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg.

Hofman is werkzaam als CIO (directeur Informatie en ICT) bij Isala Klinieken in Zwolle. Hij werkte daarvoor onder andere als CIO in de financiële sector. Hofman is daarnaast actief als toezichthouder bij het Bevolkingsonderzoek Midden West. Sinds kort is hij toezichthouder in het Bravis Ziekenhuis.

Hofman heeft ervaring met complexe organisatieveranderingen in combinatie met digitalisering en risico management. Hij gaat zich binnen de raad van toezicht richten op de nieuwe portefeuille ICT / digitale zorg.