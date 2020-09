Animo voor baan jeugdzorg daalt sterk

De instroom van werknemers in de jeugdzorg is in het eerste kwartaal met dertig procent verminderd ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers.

Stroomden in het eerste kwartaal van 2019 in de jeugdzorg nog bijna 5.300 werknemers in, begin dit jaar waren dat er minder dan 3.700. Ook in het sociaal werk verminderde de instroom van medewerkers: begin dit jaar stroomden er ten opzichte van 2019 zo’n veertien procent minder werknemers in.

Meer uitstroom ouderen

Naast de terugloop van het aantal nieuwe medewerkers is er een toename van de uitstroom van ouder en ervaren personeel. Dat laatste gebeurde nog niet eerder en dat is een zorgelijke ontwikkeling, zegt bestuurder jeugdzorg Maaike van der Aar van de FNV in een interview met EenVandaag: “Tot nu toe vingen de mensen die al jaren bij jeugdzorg in dienst zijn alle ellende op. Maar ook hen verliezen we nu. Dat is een groot probleem, we raken kwaliteit kwijt én ons collectief geheugen.”