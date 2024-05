Anita Wydoodt in podcast Voorzorg: ‘Kabinet, omarm domeinoverstijgende samenwerking’

Een nieuw kabinet doet er goed aan om door te gaan met domeinoverstijgende samenwerking, zoals afgesproken in het integraal zorgakkoord (IZA). Die oproep doet ggz-bestuurder Anita Wydoodt in de podcast Voorzorg over ‘Ethische dilemma’s rond passende zorg’.

De politiek is goed doordrongen van de problematiek in de zorg rond toegankelijkheid. Politici zien dat doorgaan op de huidige weg geen optie is. De zorgvraag blijft immers stijgen, terwijl tegelijkertijd het personeelstekort alleen maar groeit. “Ik ben blij dat de politiek dat onderkent”, zegt Wydoodt, bestuursvoorzitter van Parnassia Groep, de grootste ggz-aanbieder van Nederland.

Domeinoverstijgende samenwerking

“Wat ik de politiek graag wil meegeven is dat we doorgaan met domeinoverstijgende samenwerking”, vervolgt Wydoodt. Voor de ggz is dat essentieel, omdat de lange wachtlijsten alleen samen met het sociale domein en gemeenten kunnen worden opgelost. “De weg van domeinoverstijgende samenwerking zijn we ingeslagen met het IZA. Als je ziet hoever we in verschillende regio’s zijn, zou ik graag zien dat het nieuwe kabinet dat omarmt en faciliteert. De verschillende koepels hebben daartoe al opgeroepen en daar sluit ik me van harte bij aan.”

Ethische dilemma’s passende zorg

Voordat Wydoodt begin 2024 de overstap maakte naar de ggz, ging ze als bestuurder van het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg al in 2016 aan de slag met zinnige of passende zorg. Bestuursvoorzitter Bart Berden, gast in de volgende aflevering van de driedelige serie over ‘Ethische dilemma’s rond passende zorg’, was daarvan de initiator. De aanname was dat als ziekenhuizen passende zorg leveren, dat ze minder behandelen en daardoor minder inkomsten krijgen. Doe je het juiste en zet je in op passende zorg of laat je het instellingsbelang zwaarder wegen? Zie daar het dilemma van passende zorg voor zorgbestuurders.

Wachtlijsten ggz

Volgens Wydoodt viel dat echter reuze mee. Ja, passende zorg betekent minder of anders behandelen. Maar dat effect valt op te vangen met goede afspraken met verzekeraars, huisartsen en andere partijen. Bovendien is de zorgvraag alleen maar toegenomen. Passende zorg is noodzakelijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarbij komen wel andere ethische dilemma’s op het bordje van zorgbestuurders. Welke zorg doe je wel, welke niet en hoe verdeel je schaarste? Zo loopt ggz-bestuurder Wydoodt aan tegen dilemma’s rond de lange wachtlijsten en het grote aantal zzp’ers. “Slagen we er wel in als samenleving om de meest kwetsbare ggz-patiënten te helpen?” Luister de hele podcast.

Passende zorg en de ethische dilemma’s voor zorgbestuurders

Dit is het eerste deel van het drieluik rond het thema passende zorg en de ethische dilemma’s voor zorgbestuurders dat de redactie van Zorgvisie en Skipr maakt in coproductie met de NVZD, de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. NVZD-directeur Ingrid Sengers: “Het ethische kompas van zorgbestuurders bepaalt in belangrijke mate de koers van zorginstellingen bij het bieden van kwalitatieve, betaalbare, toegankelijke en passende zorg. Dat doet een beroep op de bereidheid van zorgbestuurders om moeilijke ethische beslissingen te nemen, ook als deze niet populair zijn.”

In de volgende aflevering gaat senior redacteur Bart Kiers op locatie in het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis in Tilburg in gesprek met ziekenhuisbestuurder Bart Berden, medisch specialist Esther Donga en ethicus Hafez Ismaili M’Hamdi.