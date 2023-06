Anita Wydoodt nieuwe voorzitter raad van bestuur Parnassia

Wydoodt treedt 1 oktober in dienst bij de grootste ggz-instelling van Nederland. Ze is bestuurder bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en lid van de raad van toezicht van Philadelphia Zorg en Surplus. Daarvoor is zij werkzaam geweest bij onder andere het Meander Medisch Centrum en bij het Orbis Medisch Centrum.

Verschillende standpunten

“In deze functies heeft zij laten zien dat zij over leiderschap, kennis, kunde en vaardigheden beschikt om mensen met verschillende standpunten met elkaar te verbinden en in staat is om complexe problemen aan te pakken”, aldus een woordvoerder van Parnassia Groep.

Wydoodt: “Na zevenenhalf jaar neem ik afscheid van het ETZ, waar ik met veel plezier heb bijgedragen aan het neerzetten van onder andere de regionale samenwerking, professionele zeggenschap van verpleegkundigen en de digitale transformatie.”

Ze komt in de raad van bestuur te zitten naast Elnathan Prinsen en Sjoerd van Breda. Valk was twintig jaar bestuurder bij Parnassia Groep, waarvan dertien jaar als voorzitter. Na een inwerkperiode met Wydoodt, treedt Valk 31 december uit de raad van bestuur, maar zal de komende jaren aan Parnassia Groep verbonden blijven.