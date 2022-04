Anja Laeven nieuwe voorzitter Raad van Ouderen

Anja Laeven is de nieuwe voorzitter van de Raad van Ouderen. Zij is gestart per 1 maart en volgt Jan Festen op.

Dat meldt de Raad van Ouderen op 15 april via haar website. Anja Laeven (1954) heeft veel ervaring in de ouderenzorg en met participatie van ouderen bij beleid. Zij was onder andere directeur thuiszorg/verpleeghuizen, directeur provinciale cliëntenorganisatie en had diverse bestuursfuncties, onder andere bij een landelijke seniorenorganisatie. Laeven is nu auditor en voorzitter van de cliëntenraad bij een vvt-organisatie in Utrecht. Zij zal vanuit deze ervaring als onafhankelijk voorzitter een bijdrage leveren aan de Raad van Ouderen.

De Raad van Ouderen is een adviesorgaan dat de minister van VWS gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die ouderen aangaan onder het motto: “Praten mét ouderen en niet óver ouderen”. De Raad is opgericht in oktober 2018. De Raad van Ouderen bestaat uit een afvaardiging van elk van de acht regionale ouderendelegaties, en vertegenwoordigers namens de Koepel van Gepensioneerden, KBO-PCOB en NOOM.