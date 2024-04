Anna Ziekenhuis start met thuismonitoring van diabetespatiënten

De meting is vanaf april mogelijk voor ongeveer 140 patiënten met diabetes type 1 die een hybride insulinepomp van Medtronic gebruiken. Het Anna Ziekenhuis meldt het eerste ziekenhuis in Nederland te zijn met deze vorm van telemonitoring.

De meting werkt via een telefoonapp van een patiënt, die verbonden is met de insulinepomp en data stuurt naar het ziekenhuis. De patiënt kan zelf zijn of haar glucosewaarden bekijken. Het diabetesteam krijgt maandelijks een samenvatting van die waarden. Als het nodig is, kan het team bijsturen. Bijvoorbeeld op de instellingen van de insulinepomp of advies over gedrag en leefstijl. De patiënt hoeft hiervoor niet te wachten op het eerstvolgende consult. “Wij kunnen efficiënter werken. En we hebben meer grip op het proces en verloop van de behandeling”, vertelt diabetesverpleegkundige Diny Brands.

Door de tussentijdse monitoring kan er volgens Brands meer ingezoomd worden op de persoonlijke situatie. “Denk aan leefstijl of problemen die iemand kan ervaren in het dagelijkse leven door zijn of haar ziekte.” De thuismeting is onderdeel van het voornemen om een diabetes expertisecentrum in te richten.