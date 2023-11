Anne Bosman vertrekt bij Accolade Zorg

De raad van toezicht start binnenkort de werving van een nieuwe bestuurder.

Anne Bosman

“Afgelopen jaren heb ik met veel plezier bij Accolade gewerkt. Ik ben dankbaar voor de fijne samenwerking en voor de goede en liefdevolle zorg die Accolade biedt” zeg Bosman.

Philip Miedema, voorzitter van de raad van toezicht feliciteert Bosman met zijn nieuwe uitdaging binnen het onderwijs. “Wij zijn Anne dankbaar voor alles wat hij voor Accolade Zorg gedaan en betekend heeft. Wij zien terug op een zeer prettige samenwerking”.

Accolade Zorg

Zorgorganisatie Accolade zorg biedt thuiszorg, zelfstandig wonen in of bij een locatie van Accolade, verpleeghuiszorg en dagbesteding. De doelgroep zijn ouderen met lichamelijke of psychische klachten en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.