Anneke Snelder sluit aan bij raad van commissarissen Spijkenisse

Anneke Snelder is vanaf 1 september gestart als nieuw lid van de raad van commissarissen van Spijkenisse Medisch Centrum. Snelder heeft jarenlange ervaring in de zorg, onder meer als operationeel directeur van DC Klinieken

Snelder, die haar carrière als verpleegkundige startte, was zeventien jaar bestuurder bij DC Klinieken. In die tijd groeide de keten uit tot een organisatie met dertien centra in Nederland. In 2019 behaalde ze haar certificering als commissaris.

Governance

“Deze ervaring en haar interesse in onderwerpen als governance in de zorg, innovatie, marktwerking en kwaliteit van zorg, maakt dat zij uitstekend past bij onze organisatie en een aanwinst is voor onze raad van commissarissen”, aldus het ziekenhuis.