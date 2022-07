Annemarie Profittlich nieuwe bestuursvoorzitter GGNet

Per 1 november start Annemarie Profittlich als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van ggz-organisatie GGNet. Zij volgt Rob Jaspers op, die per 1 oktober GGNet zal verlaten.

Dat meldt GGNet op 27 juli. Profittlich zal samen met bestuurder Jochanan Huijser de rvb van GGNet vormen.

Profittlich werkt sinds 2016 als bestuurder bij entrea lindenhout, waar zij sinds 2018 voorzitter van de raad van bestuur was. Zij heeft verschillende leidinggevende posities bekleed en ervaring opgedaan in het onderwijs, de kinder, – en jeugdpsychiatrie en de zorg en ze werkte bij een zorgverzekeraar. Op dit moment zit ze in het in het bestuur van 8RHK Gezondste Regio. Daar is ze lid van de thematafel Jeugd en zit ze in bestuur van de Werkgeverij. Annemarie Profittlich (51) is woonachtig in Zevenaar, is getrouwd en heeft drie kinderen.

GGNet is een organisatie voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Oost-Gelderland. Met 2100 collega’s en tweehonderd vrijwilligers werkt GGNet aan het herstellen van verbindingen voor 18 duizend mensen met psychiatrische aandoeningen en voor hun naasten. GGNet kent een aantal specialismen voor specifieke doelgroepen of aandoeningen: Amarum (eetstoornissen), Scelta (persoonlijkheidsstoornissen), VGGNet (licht verstandelijke beperking en psychiatrie), Jeugd en Jongvolwassenen, Ouderen, Poli Complex Trauma, De Boog (forensische psychiatrie). Daarnaast biedt GGNet beschermde woonvormen.