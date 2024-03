Annette Imhof 1 juli weg bij Pluryn

Imhof laat weten dat er de afgelopen jaren hard is gewerkt aan de “doorontwikkeling bij Pluryn”, onder meer met het onlangs genomen besluit Herijking Aansturingsmodel. “Op 1 juli gaan we een nieuwe fase in en dat is voor mij een natuurlijk moment om afscheid te nemen.”

Daarbij vormt de toegenomen reistijd tussen haar woon- en werkplek een steeds grotere belasting, laat ze weten. Imhof vormt vanaf de zomer 2021 samen met Eddy van Doorn en Mirjam van den Nieuwenhuijzen de raad van bestuur van Pluryn.