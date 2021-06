Annette Imhof in bestuur Pluryn

Annette Imhof is benoemd tot lid van de raad van bestuur van Pluryn. Ze zal op 1 augustus beginnen met haar werk.

Imhof (51) is momenteel interimbestuurder bij Pergamijn. Daarvoor was ze bestuurder bij Aveleijn en bestuursvoorzitter bij Vanboeijen, waar zij voor herstel zorgde na een financiële en zorginhoudelijke crisis. Alle drie de organisaties zijn actief in de gehandicaptenzorg.

Naast haar bestuurlijke activiteiten heeft Annette toezichthoudende rollen in het onderwijs. De nieuwe bestuurder van Pluryn begon haar loopbaan bij de overheid. Ze was onder andere in diverse functies werkzaam op het ministerie van Onderwijs en provinciesecretaris en algemeen directeur bij de provincie Drenthe.

Volgens Rutger Koopmans, voorzitter van de raad van toezicht, sluit het profiel van Imhof “perfect” aan bij dat van de twee andere nieuwe bestuurders. “Pluryn beschikt hiermee over een veelzijdige en daadkrachtige raad van bestuur, die doorgaat op de door ons ingeslagen weg en Pluryn verder zal ontwikkelen tot een toekomstbestendige aanbieder van hoogcomplexe zorg voor jeugd en volwassenen.”

Eerder werd Eddy van Doorn benoemd tot bestuursvoorzitter en Mirjam van den Nieuwenhuijzen tot bestuurder. De huidige voorzitter Karel Verweij neemt op 15 juli afscheid. Interim-bestuurder Rolf de Folter blijft tot 1 september aan Pluryn verbonden.