Plannen Anser Prostaatnetwerk door snelle toets IZA

Met het transformatiegeld wil Anser voornamelijk investeren in het vergroten van de toegankelijkheid van zorg, het verminderen van de wachtlijsten en het terugbrengen van kosten. Dat houdt concreet in:

• Uitbreiding van activiteiten naar de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg, zodat verwijzingen naar tweedelijnszorg verminderen.

• Het op elkaar aan laten sluiten van het (informatie)traject dat de patiënt aflegt binnen een zorgtraject tussen verschillende zorgaanbieders. Doel is om tijdwinst voor zowel patiënt als zorgprofessional te realiseren.

• Het verschuiven van bepaalde taken of verantwoordelijkheden van artsen of specialisten naar andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en nurse practitioners. Technologie en procesoptimalisatie gaan leiden tot efficiëntere inzet van zorgprofessionals zodat meer patiënten geholpen kunnen worden.

• Het creëren van milieuwinst door minder reisbewegingen van patiënten. Daarnaast het verminderen van het gebruik van incontinentiemateriaal waardoor ook het milieu minder belast wordt.

Zes ziekenhuizen

Zes ziekenhuizen werken binnen het Anser prostaatnetwerk nauw met elkaar samen in de zorg voor patiënten met prostaatkanker. Dit zijn het Maasstad Ziekenhuis, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en Erasmus MC.