Antonius lanceert botbreuk-app om polibezoek te voorkomen

Dat meldt het St. Antonius op 27 augustus. Traumachirurgen Marike Kokke en Henk Jan Schuijt hebben de app samen met collega’s van het OLVG ontwikkeld om patiënten in de coronacrisis toch goed te kunnen helpen. De app is bedoeld voor simpele en stabiele letsels, zoals kneuzingen, verstuikingen of botbreuken.

Hersteltraject

De toepassing voor de telefoon geeft de patiënt in zijn eigen omgeving informatie over het letsel, het behandelplan en het hersteltraject. Ook bevat de app oefeningen en instructievideo’s. Voordeel voor de patiënt is dat hij of zij niet meer naar het ziekenhuis hoeft te komen. Voordeel voor de chirurgen is dat zij niet zo veel meer onnodige poli-controles hoeven doen. En dat levert uiteindelijk ook reductie van kosten op.

De Virtual Fracture Care app is gratis te downloaden voor iedereen. Naast de informatievoorziening via de app is er een speciaal telefoonnummer ingericht die patiënten kunnen bellen met vragen, bijvoorbeeld wanneer zij toch klachten houden. Het blijft ook mogelijk om een controleafspraak te maken. De nieuwe werkwijze is op 17 augustus ingegaan op alle locaties van het St. Antonius Ziekenhuis.