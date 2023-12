AP: Jongeren in jeugdzorg mogelijk dupe van nieuwe wet

Jongeren die jeugdzorg krijgen en hun ouders kunnen mogelijk de dupe worden van een nieuwe wet. Het voorstel leidt tot “grootschalige dataverzameling” en het is niet duidelijk waarom dit nodig is, waarschuwt de toezichthouder voor privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat om de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. Het is de bedoeling dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die toezicht houdt op de zorg, gegevens verzamelt over de beschikbaarheid van jeugdzorg. Om dat te kunnen, wil de overheid dat de NZa ook strafrechtelijke gegevens en gegevens over de gezondheid van jongeren en hun ouders kan opvragen bij gemeenten en hulpverleners.

Persoonlijke gegvens

“Weinig gegevens zijn zo persoonlijk als informatie over je gezondheid of je eventuele contact met politie en justitie”, zegt vicevoorzitter Monique Verdier van de Autoriteit Persoonsgegevens in een verklaring. De overheid legt niet uit waarom zulke informatie nodig is, en of het niet minder ingrijpend kan. (ANP)