Apotheken voeren actie na NZa-rapport over werkdruk

Onlangs verscheen een rapport van de NZa waarin staat dat er geen acute problemen zijn in de toegankelijkheid van apothekerszorg. Optima Farma, de beroepsvereniging voor apothekersassistenten en apotheekmedewerkers, is het daar niet mee eens. De vereniging is een actiecampagne gestart om praktijkproblemen in de apotheek aan te kaarten.

Onder de noemer #weslikkenhetnietlanger verzamelt de beroepsvereniging ervaringen over onder andere administratieve lasten, geneesmiddelentekorten, het afleveren van hulpmiddelen en de positie van de apothekersassistent in de wijk , zo schrijft Optima Farma.

KNMP

Begin juli publiceerde de NZa haar conclusies naar aanleiding van een verkennend onderzoek naar de apotheekzorg, dit naar aanleiding van geluiden over oplopende personeelstekorten en toenemende werkdruk. De toezichthouder zag geen acute problemen, ‘maar partijen moeten in gesprek over lange termijn’. Volgens Optima Farma klopt dat beeld niet met de werkelijkheid. Ook apothekersorganisatie KNMP kan zich niet vinden in de conclusies uit het NZa-rapport. Het valt de KNMP op dat de stijging van zorgzwaarte geen aandacht krijgt in het onderzoek en dat extra werk door geneesmiddelentekorten en administratieve lasten buiten beschouwing zijn gelaten.