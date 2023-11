Apotheker krijgt weer per middel betaald voor medicijnpakket

De toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit had de betaling per 1 januari van dit jaar aangepast, onder meer om de kosten te beperken. Maar dat is dinsdag teruggedraaid door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De uitspraak is definitief, er is geen beroep mogelijk.

Medicijnpakket

Sommige patiënten gebruiken meerdere geneesmiddelen tegelijk. Het kan dan lastig voor ze zijn om overzicht te houden en ervoor te zorgen dat ze op tijd het juiste medicijn innemen. Apothekers kunnen dan speciale pakketten voor ze maken, bijvoorbeeld in een rol met zakjes of een doos met vakjes. Daarin zitten bijvoorbeeld alle pillen voor de ochtend bij elkaar, en ernaast alle pillen die iemand bij de lunch moet innemen. Zo’n pakket heet officieel een geïndividualiseerde distributievorm, oftewel GDV.

Vergoeding

Apothekers kregen een vergoeding voor elk geneesmiddel dat in zo’n pakket zit. Hoe meer middelen, hoe hoger de vergoeding. Volgens de NZa is het voor apothekers dan niet aantrekkelijk om de medicatie van een patiënt af te bouwen. Daarom besloot de toezichthouder dat apothekers vanaf 1 januari dit jaar voor elk pakket een vaste vergoeding krijgen.

Rechter

De koepel van apothekers, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), stapte naar de rechter en kreeg gelijk. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven zegt dat de NZa niet heeft uitgelegd waarom de nieuwe regeling helpt om het gebruik van medicijnen te verminderen. Daarom staat de nieuwe regel buiten werking en geldt de oude regel weer. (anp)