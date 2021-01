Apothekers en assistenten helpen bij vaccinatiecampagne

Ook openbare apothekers en (aankomende) apothekersassistenten in ons land schieten te hulp bij de vaccinatiecampagne om corona onder de knie te krijgen, meldt het Pharmaceutisch Weekblad. Zo helpen volgens het blad ruim dertig apothekers in de regio Zwolle de GGD en zorginstellingen met het gereedmaken van vaccins en leren in Den Haag aanstaande apothekersassistenten zelf te prikken.

“GGD IJsselland heeft onvoldoende medewerkers met ervaring in het voor toediening gereedmaken van de vaccins, daarom vroeg deze GGD onze hulp. Na een oproep van mij hebben collega-apothekers in de regio zich massaal aangemeld”, verklaart openbaar apotheker Albert Drouven, voorzitter van de Coöperatieve Apothekers Vereniging regio Zwolle (CAVRZ) in het weekblad.

ROC Mondriaan School voor gezondheidszorg in Den Haag begint snel met een priktraining voor vijftig eerstejaars apothekersassistenten, die ook het verdunnen en optrekken van het vaccin gaan leren. “Deze handeling zit niet in het curriculum, maar wij willen onze eerstejaarsstudenten dit extra meegeven”, vertelde Anoushka Boers van ROC Mondriaan aan het Pharmaceutisch Weekblad. “Daarna gaan we de studenten die willen meewerken inzetten bij de huisartsen, waar ze gaan prikken onder toezicht van een doktersassistent.”