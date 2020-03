Apothekers ernstig bezorgd over beschikbaarheid medicijnen

De apothekersorganisatie KNMP is ‘ernstig’ bezorgd over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in de nabije toekomst. “De vraag is wat ons betreft niet of de virusuitbraak effect heeft op de geneesmiddelenvoorziening, maar over hoeveel weken en op welke schaal”, aldus de club in een brief aan het kabinet.