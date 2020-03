Geneesmiddelenbranche vraagt Bruins uitstel van Wgp-besparingen

Het appèl tot uitstel doen zes brancheverenigingen, (Aska, BG Pharma, Bogin, GLN, VES en VIG) in een brief aan de minister. De Wet geneesmiddelenprijzen wordt per 1 april aangepast. Door Nederlandse prijzen te baseren op een selectie andere landen (Noorwegen vervangt Duitsland), verwacht Bruins een jaarlijkse besparing van 300 miljoen euro.

Prijsstijgingen door corona

De briefschrijvers vinden ‘dat een pas op de plaats op dit moment noodzakelijk is’. “We zien tekorten aan geneesmiddelen en grondstoffen oplopen en oplopen. Daardoor stijgen prijzen op de wereldmarkt”, zegt Jean Hermans, voorzitter van de Bogin (Biosimilaris en generieke geneesmiddelenindustrie). Volgens Hermans zorgt de WGP-aanpassing juist zorgt voor lagere prijzen. “Met nóg lagere prijzen zullen er nog meer leveringsproblemen ontstaan. Want als er een tekort is, waarom zou je dan cholesterolverlagers hier voor 47 cent leveren als je er in Duitsland 6 euro voor kunt krijgen?” Verder ligt dwars dat producenten hoge boetes kunnen verwachten als ze niet kunnen leveren. Dus besluiten ze Nederland maar helemaal te mijden.

Minder waard

Groothandels van geneesmiddelen zouden normaal gesproken hun voorraad richting 1 april afbouwen, omdat hun maandvoorraad per 1 april miljoenen minder waard wordt. Peter de Jong, bestuursvoorzitter van Brocacef, zou z’n voorraad om de coronacrisis juist wel willen verhogen van één maand naar twee of drie maanden. “Dan kunnen we Nederland helpen om coronagerelateerde medicijntekorten te voorkomen. Maar op mijn maandvoorraad kan ik door de Wgp-aanpassing al een verlies van 6 á 7 miljoen euro verwachten. Als ik m’n voorraden ophoog, dan verdubbelt dat verlies ook. Dat is bedrijfseconomisch onverantwoord.”

Extra voorraden

Waarschijnlijk gaat De Jong zijn voorraden met de dreigende tekorten niet verlagen. “Maar ik zal wel mijn verlies proberen te beperken en dus mijn voorraden in de komende twee weken tot 1 april niet verhogen. Behalve als minister Bruins morgen de WGP-aanpassing met een half jaar uitstelt. Dan kunnen we direct de voorraden ophogen.”

‘Even rust’

Eerder kwam er ook veel kritiek op de WGP-aanpassing, omdat de geneesmiddelenindustrie vindt dat VWS te veel op nóg lagere prijzen stuurt en Nederland voor leveranciers daardoor minder aantrekkelijk wordt. Hermans: “Dat verhaal speelt inderdaad al jaren. Maar nu komen we met dit verzoek omdat er meerdere dingen samen komen. Bruins wil dan de sector een verplichte voorraad aanhoudt en door het coronavirus gaat prijzen omhoog. Nu is dat nog geen probleem, maar over een week of twee wel. We hebben nu even rust nodig en dan kunnen we om de tafel met de minister. Ik wil deze crisis niet gebruiken om de wetsaanpassing helemaal van tafel te krijgen, dus daarom pleit ik eerst voor een pas op de plaats.”

Besparing Bruins

Minister Bruins verwacht juist veel van de aanpassing, een jaarlijkse besparing van 300 miljoen euro op de totale uitgaven aan geneesmiddelen. De Jong: “Bij een half jaar uitstel valt een besparing van 150 miljoen euro weg, maar dan kan hij die jaarlijkse besparing vanaf oktober altijd nog realiseren.”

Naast deze brancheclubs hebben ook de KNMP en de NVZA (ziekenhuisapotheken) een brief aan de minister gestuurd. Daarin vragen ze de minister om het land adequaat voor te bereiden op grootschalige geneesmiddelentekorten.