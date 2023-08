Apothekers: ‘Wrange timing bezoek Arbeidsinspectie’

Apothekers zijn verbolgen over de aangekondigde controlebezoeken van de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie gaat controleren of apotheken wel genoeg doen om agressie tegen werknemers te voorkomen, maar de agressie wordt volgens de apothekersbranche veroorzaakt door het tekort aan medicijnen.

Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Aris Prins, zegt tegen BNR dat hij het wrang vindt dat de Arbeidsinspectie juist nu gaat controleren. “De inspectie is altijd welkom om onderzoek te doen, want we willen allemaal een veilige werkomgeving. We zijn net naar buiten gekomen met de geneesmiddelentekorten van het afgelopen halfjaar. Dan hebben wij zoiets van: los eerst het onderliggende probleem op.”

Maatregelen

De Arbeidsinspectie heeft aangekondigd vanaf september inspecties uit te voeren bij een steekproef van een aantal apotheken. Tijdens deze inspecties controleert de Arbeidsinspectie in hoeverre apotheken maatregelen nemen om ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens het bezoek maakt een arbeidsinspecteur een rondgang door de apotheek. Hij gaat met apothekers en meerdere werknemers in gesprek over de oorzaken van agressie en geweld. Daarnaast gaat de inspecteur na of mogelijke klachten besproken zijn en of er vervolgens voldoende effectieve maatregelen zijn genomen om het risico beter te beheersen. Ook maatregelen die een goed resultaat hebben opgeleverd komen aan bod.

Geen invloed

Volgens de KNMP komt agressie tegen personeel vaak voor in de apotheek. De frustratie gaat volgens de apothekers vooral over zaken waar het apotheekteam geen invloed op heeft, bijvoorbeeld over wisselingen van geneesmiddelen en niet- beschikbare geneesmiddelen.