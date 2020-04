App analyseert stem in zoektocht naar coronabesmetting

De zogeheten COVID-19 Sound App verzamelt via de microfoon van de smartphone data over het stemgeluid, de ademhaling en eventueel hoesten. Dit gebeurt alleen met speciaal daarvoor ingesproken tekst, niet met telefoongesprekken. Daarnaast vraagt de app naar demografische gegevens van de gebruiker en of diegene al dan niet positief is getest op het coronavirus. Een algoritme wordt gevoed met de gegevens en moet op basis daarvan straks kunnen voorspellen of iemand besmet is.

Weinig datasets

“Het valt dokters op dat patiënten met het virus op adem moeten komen tijdens het praten, een droge hoest hebben en hun ademhaling af en toe onderbreken”, licht professor Cecilia Mascolo toe in een verklaring. Zij leidt de ontwikkeling van de app. “Er zijn maar weinig grote datasets die daarover gaan. Dus om een goed algoritme te ontwikkelen, hebben we zoveel mogelijk deelnemers nodig.”

De universiteit benadrukt dat de app alleen is bedoeld voor onderzoeksdoeleinden. Als de dataset groot genoeg is, komt de informatie beschikbaar voor andere onderzoekers. Eerder ontwikkelden Amerikaanse wetenschappers al een apparaat dat het aantal hoestende mensen in een ruimte detecteert om op basis daarvan grijpcijfers en de verspreiding van het coronavirus te voorspellen.