App helpt artsen met juiste dosering corona-medicatie

Op dit moment geven artsen coronapatiënten verschillende bestaande geneesmiddelen. Met behulp van de app kunnen ze veilige en effectieve doseringen van die middelen bepalen, zegt de universiteit.

Bestaande medicijnen

Omdat het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel lang duurt, gebruiken artsen vaak bestaande medicijnen. Maar op dit moment is van veel van die middelen niet duidelijk welke dosering effectief en veilig is bij gebruik tegen Covid-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus.

De onderzoeksgroep onder leiding van Coen van Hasselt heeft daarom een app ontwikkeld waarmee artsen kunnen bekijken welke doseringen van verschillende middelen het meest geschikt zijn. De groep doet normaliter onderzoek naar antibiotica, maar vanwege de coronacrisis ligt de focus nu tijdelijk op Covid-19.

Anders dan een kweekschaaltje

Van Hasselt over wat de app kan bijdragen: “Er worden nu verschillende middelen gebruikt bij behandeling van coronapatiënten, maar we weten eigenlijk weinig over hoe effectief die zijn. We weten vaak alleen hoeveel nodig is om in een kweekschaaltje het virus te remmen, maar dat is natuurlijk geen patiënt.”

De onderzoekers werken nu aan een gebruiksvriendelijke web-applicatie die het mogelijk maakt om ook zonder specialistische kennis een inzicht te krijgen in mogelijke doseringen voor nieuwe geneesmiddelen tegen Covid-19. (ANP)