App moet zorgprofessionals behoeden voor burn-out

Zorgprofessionals die te lijden hebben onder extra werkdruk en stress kunnen gebruik maken van een gratis app tegen burn-out. Informatie, vragenlijsten en oefeningen moet hen helpen op de been te blijven tijdens de coronacrisis.

De Physicoach app biedt coachingstrajecten, gericht op het omgaan met stress en overspannenheid. Het gratis traject voor zorgprofessionals duurt drie weken en bestaat uit dagelijkse oefeningen, filmpjes en informatie over onder meer voeding, slapen en omgaan met overbelasting. Zorgmedewerkers met zware burnout-klachten, depressie of trauma wordt overigens aangeraden via hun huisarts contact op te nemen met een klinisch psycholoog.

Input

Psycholoog en coach Annita Rogier, voorzitter van de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches, had de leiding over het ontwikkelen van de toepassing. Zij kreeg input van medisch specialist Jaap Luttjeboer en fysiotherapeut Nathan Traas.

Patient Journey app

De app gebruikt het platform van de Patient Journey app van het bedrijf Interactive Studios. De zorgpaden van de Patient Journey app worden al gebruikt door diverse zorginstellingen. Het platform beschikt bovendien over een CE-markering.