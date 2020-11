App voor gesprekshulp bij kanker gaat live

Een nieuwe app moet patiënten en zorgprofessionals ondersteunen bij gesprekken over kanker. De applicatie is een initiatief van Stichting kanker.nl.

Met de gratis app kunnen patiënten gesprekken met hun dokter voorbereiden, opnemen en terugluisteren. Ter voorbereiding kunnen ze onder meer een vragenlijst opstellen. Diverse patiëntenverenigingen, waaronder de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Borstkankervereniging Nederland (BVN), hebben meegeholpen om voorbeeldvragen op te stellen. Daarnaast verwijst de app door naar online informatie.

Informatie vergeten

Stichting kanker.nl, initiatiefnemer van de app, hoopt op deze manier patiënten te ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat zij veel informatie, die een arts in een gesprek geeft, vergeten of verkeerd onthouden. De optie om een gesprek op te nemen en terug te luisteren, moet dat voorkomen en stelt bovendien naasten in staat om ook te horen wat er zo al gezegd is.

Actieve gespreksdeelname

De makers van de app denken dat gebruik ervan leidt tot actievere deelname aan het gesprek en betere informatie-overdracht en dat ook zorgprofessionals daar baat bij hebben. Uit privacy-overwegingen wordt het gesprek alleen op de telefoon zelf opgeslagen.