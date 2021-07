App voor snelle toegang artsen in EPD Rivierenland

Het gaat om de HiX Mobile app, meldt het ziekenhuis uit Tiel op haar website, die aansluit op het EPD dat daar sinds 2019 in gebruik is. Het is geen volledige vervanging van de versie op de computer, maar de app kan in bepaalde situaties helpen om snel informatie over de patiënt te verkrijgen – volgens de regels van veiligheid en privacy. De app geeft een specialist laagdrempelig toegang tot het dossier van de patiënt, zodat hij of zij makkelijk afspraken en opnames kan bekijken of medische verslagen inzien. Ook uitslagen van onderzoek en voorgeschreven medicatie zijn in de app te raadplegen. De zorgverlener kan ook onderzoeken aanvragen via de app en foto’s toevoegen.