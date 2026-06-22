Apparaat vat vlam, Albert Schweitzer annuleert afspraken

De brandweer was snel ter plaatse en volgens het ziekenhuis ging het om een korte brand. “Vermoedelijk door een elektronisch apparaat in een kamer in het betreffende deel van het ziekenhuis”, laat de organisatie hier over weten. Lokale pers meldt dat het gaat om een apparaat dat op het bureau van een medewerker stond.

Afspraken annuleren

In overleg met de brandweer is besloten een deel van het gebouw maandag gesloten te houden, met name om te ventileren en de brandlucht te verdrijven. Gevolg hiervan is dat afspraken afgezegd moesten worden. Dat gebeurde op de poliklinieken neurologie, allergologie, logopedie, het psychomedisch centrum, klinische neurofysiologie en de medische fotografie. Het ziekenhuis wil de gemiste afspraken zo snel mogelijk inhalen.