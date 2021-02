Apple keurt alleen vaccinatiebewijsapps van gezondheidsorganisaties goed

Hiermee wil Apple voorkomen dat app-ontwikkelaars niet op eigen houtje aan de slag gaan, of dat doen in opdracht van niet-medische commerciële partijen. Met de maatregel wil Apple gebruikers garanderen dat de apps goed omgaan met de (privacygevoelige) gegevens van gevaccineerden, meldt ICT Magazine.

Grote belangen

Mensen die gevaccineerd of negatief getest zijn, krijgen in sommigen landen meer vrijheden. Daarom zijn de belangen groot, wat vereist dat er zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgegaan wordt. Apple gaat naast samenwerken met gezondheidsorganisaties als fabrikanten van coronatesten, laboratoria of zorgaanbieders, ook overheidsapps of die van medische instellingen goedkeuren.