Apple komt met coronasite en -app

Technologiebedrijf Apple heeft een website en app gelanceerd om gebruikers te screenen en voor te lichten over het coronavirus. De toepassing is in eerste instantie gericht op de Amerikaanse markt, maar kan deels ook in Europa gebruikt worden.

De site en app van Apple biedt algemene informatie over het virus, afkomstig van de officiële overheidsinstanties in de Verenigde Staten. Daarnaast bevraagt Apple de gebruiker over risicofactoren, recente blootstelling en symptomen. Op basis daarvan genereert het systeem advies over eventuele vervolgstappen. Nederlandse consumenten kunnen de website daarvoor gebruiken, de bijbehorende app Apple COVID-19 is hier vooralsnog niet beschikbaar.

Geen account nodig

Apple gooit ook het bekende spraakgedreven zoeksysteem Siri in de strijd. Op de vraag “Siri, hoe weet ik of ik het coronavirus heb?”, volgt een verwijzing naar officiële bronnen en beschikbare apps voor e-health. Apple onderstreept in een persbericht dat de COVID-19 dienst geen inlog met een Apple ID behoeft. Dit om de privacy van de gebruiker te waarborgen. De individuele gegevens komen niet in handen van Apple of de overheid, belooft het bedrijf.

Google

Eerder lanceerde Verily Life Sciences, onderdeel van Google, al een coronawebsite met dezelfde insteek. Hiervoor is het nodig om in te loggen met een Google-account. Ook staat in de algemene voorwaarden dat de verzamelende gegevens met Google kunnen worden gedeeld.