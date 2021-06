Apple laat gebruikers gezondheidsdata delen

Health Sharing, zo noemt Apple de nieuwe functie om persoonlijke zorgdata te delen. Met een nieuwe knop in de gezondheidsapp kunnen gebruikers kiezen of – en zo ja welke – ze data willen delen met bijvoorbeeld een mantelzorger of zorgverlener. Het gaat dan om metingen van onder meer de hartslag, eventuele valpartijen, slaappatroon of fysieke inspanning. Het technologieconcern benadrukt de goede beveiliging van de data en zegt er zelf op geen enkele wijze toegang toe te hebben.

De ontvangende partij krijgt niet alleen de ruwe gegevens te zien, maar ook een analyse van de trends. Degene die de data krijgt, kan daar meteen op reageren door een bericht te sturen. Als voorbeeld van deze functionaliteit noemt Apple iemand met de ziekte van Parkinson die zijn behandelend therapeut op deze manier op de hoogte houdt van zijn mobiliteit. Daartoe heeft Apple algoritmes ontwikkeld die de stabiliteit van het lopen bijhoudt en zo het risico op valpartijen kan voorspellen.

Apple stelt dat het delen van zorgdata bij kan dragen aan een betekenisvol gesprek tussen arts en patiënt.