Arbeidsinspectie doet onderzoek naar werksfeer ministerie VWS

Het onderzoek zit nog in de beginfase, benadrukt de inspectie. De dienst is bezig met informatie verzamelen en bekijken waartoe hij bevoegd is. De organisatie kijkt niet wat er precies gezegd en gedaan is en door wie. Volgens de woordvoerster is het “niet onze rol om te beoordelen of een werknemer met een klacht gelijk heeft”. Wel kijkt de inspectie wat een werkgever doet om ongewenst gedrag tegen te gaan, hoe hij controleert of die aanpak werkt, en wat er gebeurt als dat niet zo is.

Zelf ook over de schreef

Vakbond FNV meldde dinsdag dat honderden ambtenaren van het ministerie van VWS hebben geklaagd over pesten, intimidatie, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De ambtelijke leiding zou dat niet alleen hebben laten gebeuren, maar zou zelf ook over de schreef zijn gegaan.

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie is het belangrijk dat iedereen een gezonde en veilige werkomgeving heeft, zowel fysiek als mentaal. “Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op het functioneren, maar ook op de gezondheid. Als werkomstandigheden, zoals de psychische druk en de omgang met anderen, niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan.” Die druk kan leiden tot gezondheidsproblemen. De inspectie kan ingrijpen wanneer een werkgever, in dit geval het ministerie, daar niet genoeg tegen doet. (ANP)