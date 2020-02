Arbeidsinspectie richt pijlen op thuiszorg en verpleeghuizen

De inspectie gaat in de thuiszorg bekijken of werkgevers zich aan de wet- en regelgeving over de juiste beloning houden. Werkdruk, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, maar ook onderbetaling, te lange werktijden en illegale arbeid komen aanbod. De inspectie bekijkt ook of werkgevers de reistijd tussen cliënten als werktijd uitbetalen. “De CAO-VVT en de rechtspraak laten geen ruimte voor interpretatie en de Inspectie SZW kan hierop dan ook hard handhaven”, waarschuwt ActiZ haar leden.

Onder verpleeghuizen voert de inspectie sinds vorig jaar een onderzoek naar Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E’s) uit. Na dit onderzoek wil de inspectie bij een beperkt aantal VVT-organisaties casestudies uitzetten. Die gaan zich richten op de ervaren belemmeringen en mogelijkheden om de werkdruk en fysieke belasting te verminderen. VVT-organisaties kunnen ook onaangekondigd bezoek van de inspectie krijgen met als doel een actueel beeld te krijgen van het arbobeleid.