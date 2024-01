Archipel trekt nieuwe toezichthouder aan

De raad van toezicht van zorggroep Archipel in Eindhoven heeft Katja Pahnke per 1 januari 2024 benoemd als opvolger van Paul Gondrie. Naast Pahnke bestaat de raad uit Ronald Helder (voorzitter), Giljam Lokerse, Jasper de Wit en Janet van Kuilenburg.

Pahnke is sinds najaar 2023 directeur van de Dutch Design Foundation. Zij is een van de drijvende krachten achter de Dutch Design Week. Eerder was Pahnke Chief Development Officer van Prodrive Technologies en directeur van Eindhoven Engine.

Katja Pahnke, Dutch Design Week

Pahnke: “Ik ben ervan overtuigd dat het bouwen aan de juiste samenwerkingen en het ontwikkelen van verbindingen hét verschil kan maken in de complexe omgeving. Ik kijk ernaar uit om binnen de maatschappelijke organisatie Archipel mijn steentje bij te dragen, nieuwe perspectieven te bieden en te bouwen aan verrijkende verbindingen.”

Archipel

Volgens de raad van toezicht van Archipel, een zorgorganisatie uit Eindhoven, was er voor de functie veel belangstelling. Pahnke heeft gesproken met de adviesraden en is vervolgens door een vertegenwoordiging van de adviesraden voorgedragen. Ronald Helder: “Voor Katja is de ouderenzorg nieuw. Met haar achtergrond in de wereld van Tech en Design kan zij Archipel helpen in de vernieuwing van de ouderenzorg. We zien uit naar de bijdrage die Katja gaat leveren.”