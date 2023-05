Storm begon haar loopbaan in 1998 als arts bij Lentis. Na haar opleiding en periode werkzaamheid in de jeugd ggz werkte ze sinds 2017 als psychiater in het management van Lentis.

Lentis GGZ biedt met ongeveer 2100 medewerkers zorg aan ruim 28.000 mensen. Het bestuur bestaat nu nog uit Arien Storm (voorzitter) Johan Oostinga, Inge Pesch en Leo Wanders.