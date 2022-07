Arjen Radder nieuwe CEO Bergman Clinics Group

Dat meldt Bergman Clinics op 20 juli. De nieuwe CEO gaat zich richten op het versterken van de planbare zorg in de Nederlandse focusklinieken en de internationale groei in Duitsland en Scandinavië. Daarnaast gaat Radder zich intensief bezighouden met het uitbouwen van de ervaringen en het leveren van goede klinische uitkomsten voor cliënten door operationele optimalisatie en digitale transformatie.

Arjen Radder (55 jaar) is gepromoveerd in de geneeskunde heeft ervaring opgedaan bij Numico en de Philips. Daar heeft hij diverse internationale healthcare posities bekleed, in onder andere de Verenigde Staten, Europa (Nordics en Nederland), Azië en het Midden Oosten. Momenteel leidt hij wereldwijd de MRI, diagnostic x-ray en componenten businesses voor Philips. “Met zijn internationale kennis op het gebied van gezondheidszorg en digitalisering, kan Arjen samen met het professionele team bij Bergman Clinics de internationale groei verder vorm geven”, zegt Jos Lamer, voorzitter van de raad van commissarissen van Bergman Clinics Group.

Cliënt centraal

“De afgelopen jaren heb ik nauw samengewerkt met private spelers in de zorg en heb de belangrijke rol in het zorgsysteem daarom zelf kunnen ervaren”, zegt Arjen Radder. “Er ligt een belangrijke taak om aansluiting te houden bij het hele zorglandschap en gezamenlijk te werken aan betaalbare en passende zorgoplossingen. Daarbij moet de cliënt altijd centraal staan. Elke cliënt verwacht een optimale ervaring en de best mogelijke klinische uitkomsten. Dat lukt alleen door het leveren van topkwaliteit en passende zorg georganiseerd rondom de cliënt, met een team van gekwalificeerde professionals.”