Arkin doet beroep op hardheidsclausule voor 5,6 miljoen euro

Arkin heeft een beroep gedaan op de hardheidsclausule om niet in zware verliezen terecht te komen. De ggz-instelling ontvangt 5,6 miljoen euro, zo is een maand geleden overeengekomen met de zorgverzekeraars.

Een groot deel van het probleem bij Arkin zat in de extra kosten die de organisatie heeft gemaakt door corona. Vorig jaar moest de Amsterdamse ggz-instelling extra werknemers inschakelen en medewerkers gingen meer uren draaien. Hierdoor stegen de personeelskosten met liefst 24 miljoen euro tot 252 miljoen euro. Ondanks het beroep op de hardheidsclausule liep het resultaat bij Arkin over 2020 terug van 455.000 naar 67.000 euro.

“We hebben ons maximaal ingezet om ons behandelaanbod in stand te houden”, verklaart bestuursvoorzitter Dick Veluwenkamp van Arkin de toegenomen personeelsuitgaven. “Daarmee hebben we ook de ziekenhuizen ontzorgd. We hebben vorig jaar extra personeel aangenomen om mensen zo snel mogelijk te behandelen. Er is bovendien weinig vakantie opgenomen.”

Geen beroep 2021

Veluwenkamp laat weten dat de verzekeraars bijna het hele gevraagde bedrag aan verliescompensatie hebben toegezegd. De bestuursvoorzitter denkt niet dat Arkin voor dit jaar een beroep doet op de hardheidsclausule: “Corona heeft in 2021 geen grote dip in de zorgvraag veroorzaakt. Arkin heeft ook op digitalisering ingezet om meer zorg op afstand te leveren.”