Arkin en Amsterdam UMC starten innovatielab om mentale gezondheid te verbeteren

Het lab richt zich met haar onderzoeken op het voorkomen, vroegtijdig behandelen en terugvalpreventie bij psychische problemen en aandoeningen, zoals angst, depressie, suïcidaliteit. “Daarmee breiden we het onderzoek binnen Arkin uit in lijn met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) waarin het belang van (terugval-)preventie duidelijk wordt beschreven”, aldus de ggz-aanbieder.

Mentale gezondheid

Shift Left verwijst naar een benadering uit de ICT, waarbij al zeer vroeg in het proces begonnen wordt met ontwikkelen, testen, evalueren en door-ontwikkelen. “Met het Shift Left lab geven we mentale gezondheid prioriteit: vroegtijdige interventie waarbij we de mens en diens omgeving meenemen”, vertelt voorzitter Claudi Bockting, klinisch psycholoog en hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie bij het AmsterdamUMC afdeling psychiatrie. “We zetten nadrukkelijk in op onderzoek naar digitale innovaties om zorg toegankelijker en efficiënter te maken.”

Het doel van Shift Left is om processen zo efficiënt mogelijk te maken en kwaliteit te verbeteren door iedereen zelfstandig toegang te bieden tot hulpbronnen en kennis. Met e-health wordt er ingezet op korte interventies zowel binnen als buiten de ggz. Zo kunnen mensen die op de wachtlijst staan, huisartsenpraktijken en het maatschappelijk domein gebruik maken van de hulpmiddelen.

Brugfunctie

Shift Left is verbonden aan Amsterdam UMC en de Voordeur van Arkin, een centraal aanmeldpunt dat een brugfunctie tussen de ggz en buitenwereld heeft.