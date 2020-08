Arkin-topman Muller stapt over naar Dijklander

Bestuursvoorzitter Jeroen Muller van ggz-aanbieder Arkin in Amsterdam wordt per 1 november bestuursvoorzitter van het Dijklander Ziekenhuis, met vestigingen in Hoorn en Purmerend. Hij volgt in deze rol Arno Timmermans op.

Muller was veertien jaar bestuursvoorzitter van Arkin. Eerder was hij bestuurder van verslavingskliniek Jellinek, die in 2007 fuseerde met Mentrum. In 2008 sloot AMC de Meren zich daarbij aan, waarna de drie zorgaanbieders verder gingen onder naam Arkin. Met ruim 4000 medewerkers, die jaarlijks 35.000 mensen met mentale problemen behandelen, is Arkin één van de grootste ggz-aanbieders in Nederland.

‘Mooie overstap’

Muller beschouwt de overgang aar het Dijklander als “een mooie overstap”. “Na veertien jaar wilde ik nog één keer bij een andere organisatie, in een andere sector van de gezondheidszorg, aan de slag. Mijn enthousiasme voor de nieuwe uitdaging gaat hand in hand met het besef veel te moeten loslaten, ook de warme banden met talrijke externe relaties.”

Financiële uitdaging

De functie van Muller wordt ad-interim overgenomen door de huidige bestuurder Dick Veluwenkamp. De raad van toezicht – onder leiding van ex-SP-politica Jolande Sap – zoekt een opvolger. Die kan een pittige uitdaging tegemoet zien. Skipr meldde medio juni op basis van het jaarverslag dat zowel het resultaat als de financiële reserves fors onder druk staan. Ook is er onzekerheid over gederfde inkomsten gedurende de coronacrisis.